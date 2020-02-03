В Белоруссии проверяют боеготовность подразделений ВВС и ПВО

Министерство обороны Белоруссии устроило комплексную проверку боеготовности подразделений ВВС и войск ПВО.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства страны.

«С 3 февраля ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению. По замыслу проверки принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук», «Оса», — указали в министерстве.

Уточняется, что авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению сил и средств с задействованием аэродромов Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.

Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что белорусская сторона скорректирует с российской план применения региональной группировки войск в 2020 году.