В Белоруссии проверяют боеготовность подразделений ВВС и ПВО

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Министерство обороны Белоруссии устроило комплексную проверку боеготовности подразделений ВВС и войск ПВО.
В Белоруссии проверяют боеготовность подразделений ВВС и ПВО
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Об этом говорится на сайте оборонного ведомства страны.

«С 3 февраля ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению. По замыслу проверки принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук», «Оса», — указали в министерстве. 

Уточняется, что авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению сил и средств с задействованием аэродромов Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.

Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что белорусская сторона скорректирует с российской план применения региональной группировки войск в 2020 году.

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