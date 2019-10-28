Минск скорректирует с Москвой применение региональной группировки войск

Короткая ссылка
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что белорусская сторона скорректирует с российской план применения региональной группировки войск в 2020 году.
Минск скорректирует с Москвой применение региональной группировки войск
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает Белта, в следующем году стороны планируют переработать план применения региональной группировки войск.

Он будет изменён с учетом складывающейся обстановки.

В частности, военнослужащие Беларуси и России будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями.

«Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку», — сказал Равков.

Также он заявил, что белорусская сторона примет меры по реагированию на размещение бронетанковой техники США в Литве у белорусской границы и проведение учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить