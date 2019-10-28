Минск скорректирует с Москвой применение региональной группировки войск

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что белорусская сторона скорректирует с российской план применения региональной группировки войск в 2020 году.

Как сообщает Белта, в следующем году стороны планируют переработать план применения региональной группировки войск.

Он будет изменён с учетом складывающейся обстановки.

В частности, военнослужащие Беларуси и России будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями.

«Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку», — сказал Равков.

Также он заявил, что белорусская сторона примет меры по реагированию на размещение бронетанковой техники США в Литве у белорусской границы и проведение учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.