В Молдавии за сутки выявили 170 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтверждено 170 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 16 250.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 170 новых случаев инфицирования коронавирусом... общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 250», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего после коронавируса вылечился 9081 человек, а 530 скончались из-за COVID-19.

Ранее молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.