Офис Зеленского представил «Конституцию Украины для самых маленьких»

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Офис украинского президента Владимира Зеленского представил «Конституцию Украины для самых маленьких». Книга призвана заинтересовать детей основным законом страны.
Офис Зеленского представил «Конституцию Украины для самых маленьких»
  • @president.gov.ua
  • Facebook

Об этом говорится на странице офиса в Facebook.

«Год назад президент Владимир Зеленский поддержал отличную идею — создать Конституцию Украины для самых маленьких. А вот и результат — «Простая Конституция», — указывается в посте.

В офисе подчеркнули, что для Украины важно, чтобы дети в привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права.

Ранее офис Зеленского заявил, что украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.

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