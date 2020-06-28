Офис Зеленского представил «Конституцию Украины для самых маленьких»

Офис украинского президента Владимира Зеленского представил «Конституцию Украины для самых маленьких». Книга призвана заинтересовать детей основным законом страны.

Об этом говорится на странице офиса в Facebook.

«Год назад президент Владимир Зеленский поддержал отличную идею — создать Конституцию Украины для самых маленьких. А вот и результат — «Простая Конституция», — указывается в посте.

В офисе подчеркнули, что для Украины важно, чтобы дети в привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права.

Ранее офис Зеленского заявил, что украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.