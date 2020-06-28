Офис Зеленского представил «Конституцию Украины для самых маленьких»
- @president.gov.ua
Об этом говорится на странице офиса в Facebook.
«Год назад президент Владимир Зеленский поддержал отличную идею — создать Конституцию Украины для самых маленьких. А вот и результат — «Простая Конституция», — указывается в посте.
В офисе подчеркнули, что для Украины важно, чтобы дети в привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права.
Ранее офис Зеленского заявил, что украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.