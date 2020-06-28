Шестой энергоблок Запорожской АЭС на Украине подключили к сети

Энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции на Украине вывели из резерва и подключили к энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Энергоатом».

«Энергоблок №6 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключён к энергосистеме. На данный момент в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на энергоблоке №4 АЭС пока идёт плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 — плановый средний ремонт, а энергоблок №1 находится в резерве.

Ранее сообщалось, что третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключили от сети и перевели в резерв.