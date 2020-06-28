Шестой энергоблок Запорожской АЭС на Украине подключили к сети
- © РИА Новости / Фалин
Об этом сообщает пресс-служба компании «Энергоатом».
«Энергоблок №6 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключён к энергосистеме. На данный момент в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на энергоблоке №4 АЭС пока идёт плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 — плановый средний ремонт, а энергоблок №1 находится в резерве.
Ранее сообщалось, что третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключили от сети и перевели в резерв.