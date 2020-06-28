Шестой энергоблок Запорожской АЭС на Украине подключили к сети

Короткая ссылка
Энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции на Украине вывели из резерва и подключили к энергосистеме.
Шестой энергоблок Запорожской АЭС на Украине подключили к сети
  • © РИА Новости / Фалин

Об этом сообщает пресс-служба компании «Энергоатом».

«Энергоблок №6 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключён к энергосистеме. На данный момент в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на энергоблоке №4 АЭС пока идёт плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 — плановый средний ремонт, а энергоблок №1 находится в резерве.

Ранее сообщалось, что третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключили от сети и перевели в резерв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить