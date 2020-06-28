За сутки в Белоруссии зафиксировали 380 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что всего в стране зарегистрировано 61 475 случаев инфицирования коронавирусом.
«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 383 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — отметили в министерстве.
Ранее главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова заявила, что в республике подтверждается прогноз о плавном снижении заболеваемости COVID-19 в июне.