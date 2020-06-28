ДНР вновь закрыла границу с Украиной

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о приостановке перемещения жителей через контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения с Украиной.

«Приостановить с 00:00 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2 и 8.3 п. 8 указа главы Донецкой народной республики от 14 марта 2020 года №57 «О введении режима повышенной готовности», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы республики.

Как уточняет «Донецкое агентство новостей», речь идёт о единственном работающем на данный момент пункте пропуска в Еленовке, который был открыт 22 июня на выезд из ДНР после почти трёхмесячного перерыва.

С 21 марта ДНР закрыла границу с Украиной из-за коронавирусной инфекции COVID-19.