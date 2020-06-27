В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтверждено 304 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 16 080.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 304 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 080», — указали в ведомстве.

Уточняется, что всего после коронавируса вылечились 8963 человека, а 521 скончался из-за COVID-19.

Ранее молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.