Дело о нападении на члена украинской партии в Харькове переквалифицировали

Полиция переквалифицировала статью в деле о нападении на члена «Партии Шария» Никиту Роженко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост, опубликованный главой политсилы Анатолием Шарием в его Facebook.

«Полиция переквалифицировала статью в деле Никиты. Ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Законченное покушение на умышленное убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — написал он.

Уточняется, что раньше дело расследовалось по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные избили члена украинской политсилы «Партия Шария».