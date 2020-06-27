Дело о нападении на члена украинской партии в Харькове переквалифицировали
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост, опубликованный главой политсилы Анатолием Шарием в его Facebook.
«Полиция переквалифицировала статью в деле Никиты. Ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Законченное покушение на умышленное убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — написал он.
Уточняется, что раньше дело расследовалось по статье «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные избили члена украинской политсилы «Партия Шария».