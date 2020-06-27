Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»

Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что никому не позволено «вернуть украинский народ в московское стойло».

В своём Facebook он напомнил о годовщине подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По его словам, после «революционных событий на майдане и предательской позиции власти Януковича» этот шаг набрал ещё больше символического веса.

«В одном знаке заложили нерушимую основу евроинтеграции Украины», — отмечает Порошенко.

Как отметил бывший президент, Украина, заключив соглашение, «зафиксировала свой суверенный выбор на благо будущего членства в ЕС».

Он отметил, что нынешняя власть на Украине «громко заявляет» о приверженности курсу евроинтеграции.

По словам Порошенко, есть много задач, среди которых — обновление соглашения, интеграция на цифровой и энергетический рынки, совместное авиационное пространство, ассоциация с Шенгеном и перспектива членства.

«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соглашение об ассоциации Украины и ЕС можно рассматривать в качестве детонатора «майдана».