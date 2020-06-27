Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Об этом он сказал, комментируя слова депутата из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что некоторые украинские семьи рожают детей «низкого качества».

По его словам, депутат таким образом показала истинное отношение правящей партии к украинцам, а также подтвердила наличие некоего тайного соглашения с МВФ.

«Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна максимум с 10 млн населения, они давно это говорят», — отметил Рабинович.

Он добавил, что если Третьякова останется в партии, «это означает, что секретный меморандум МВФ принят на полное вооружение».

Ранее депутат Третьякова во время вебинара в Киевской школе экономики заявила, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются «очень низкого качества».

Впоследствии её слова осудила омбудсмен по правам человека на Украине Людмила Денисова.

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