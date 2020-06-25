Омбудсмен Денисова оценила слова депутата Рады о детях «низкого качества»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на Telegram-канал Денисовой.
Она отметила, что Украина присоединилась к основным международным документам, признавая, что во всех странах мира есть дети, которые живут в тяжёлых условиях.
Денисова также подчеркнула, что дети не выбирают семью, в которой рождаются, и не могут себя защитить.
Ранее, как сообщает телеканал, депутат Третьякова во время вебинара в Киевской школе экономики заявила, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются «очень низкого качества».