Омбудсмен Денисова оценила слова депутата Рады о детях «низкого качества»

Омбудсмен по правам человека на Украине Людмила Денисова осудила слова депутата из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что некоторые украинские семьи рожают детей «низкого качества».

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на Telegram-канал Денисовой.

Она отметила, что Украина присоединилась к основным международным документам, признавая, что во всех странах мира есть дети, которые живут в тяжёлых условиях.

Денисова также подчеркнула, что дети не выбирают семью, в которой рождаются, и не могут себя защитить.

Ранее, как сообщает телеканал, депутат Третьякова во время вебинара в Киевской школе экономики заявила, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются «очень низкого качества».