В Киевской области усилили карантин

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Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины приняла решение об усилении карантинных ограничений в Киевской области, сообщает УНИАН.
В Киевской области усилили карантин
  • © REUTERS/Gleb Garanich

В частности, было решено сократить максимально допустимое количество человек при проведении массовых мероприятий до 10, а также сократить до 22:00 время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности в Киевской области.

Также усилен контроль за противоэпидемическими мероприятиями.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о возможной вспышке коронавирусной инфекции COVID-19 на западе страны из-за наводнений.

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