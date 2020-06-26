В Киевской области усилили карантин

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины приняла решение об усилении карантинных ограничений в Киевской области, сообщает УНИАН.

В частности, было решено сократить максимально допустимое количество человек при проведении массовых мероприятий до 10, а также сократить до 22:00 время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности в Киевской области.

Также усилен контроль за противоэпидемическими мероприятиями.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о возможной вспышке коронавирусной инфекции COVID-19 на западе страны из-за наводнений.