В Госдуме оценили заявление Киева о голосовании по поправкам в Крыму

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT призыв МИД Украины к международным партнёрам усилить антироссийские санкции из-за голосования по поправкам к Конституции России в Крыму.
В Госдуме оценили заявление Киева о голосовании по поправкам в Крыму
  • РИА Новости

«Это фантомные боли киевского режима. На Украине напрасно считают Крым своим. Жители полуострова сделали однозначный выбор в пользу России на общенациональном референдуме. Поэтому, после того, как Крым вошёл в состав России, жители Крыма приобрели российское гражданство и все права, гарантированные конституцией, в том числе, избирательные права», — считает Морозов.

Ранее МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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