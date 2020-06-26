Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму

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МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму
  • Reuters

Как отмечается в заявлении, Киев решительно осуждает «факты противоправной организации» голосования на полуострове, которое «противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права».

Украина, подчеркнули в министерстве, обращается к международным партнёрам с просьбой осудить организацию голосования в Крыму, «в том числе путём усиления санкционного давления на Российскую Федерацию».

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов принял участие в голосовании по Конституции

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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