Экс-начальнику Генштаба Украины сообщили о подозрении в госизмене

Украинская прокуратура изменила подозрение экс-начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимиру Замане по делу о госизмене.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные следствия, бывший начальник Генерального штаба ВСУ при соучастии с бывшим президентом и двумя экс-министрами обороны в течение 2012—2014 годов осуществляли «целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ».



Отмечается, что оно заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, смене их места дислокации. В частности, речь идёт о Крыме.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.