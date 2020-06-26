Лукашенко заявил, что революций в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет революций, так как «революционеров нет».

Об этом он заявил во время посещения компании «Беларуськалия».

«Помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом. Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента», — приводит БЕЛТА его слова.

По его словам, революций в стране быть не может.

«Лимит революций исчерпали, более того — у нас революционеров нет. А вот «майданутых» у нас хватает. Но «майдан» нам не нужен: мы видим, к чему это приводит — к разрушению страны», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.