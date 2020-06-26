Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
- РИА Новости
«Конституция — основной закон. Мы её сделаем за два года», — заявил Лукашенко.
По его словам, ему предложили уже несколько вариантов новой Конституции, но «они не годятся».
Лукашенко считает, что необходимо вносить «более решительные изменения» в основной документ.
«Ещё до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявлял, что новая Конституция Белоруссии может появиться в ближайшие пять лет.