Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет. Об этом, как пишет БЕЛТА, он сказал в ходе поездки в Солнечногорск.

«Конституция — основной закон. Мы её сделаем за два года», — заявил Лукашенко.

По его словам, ему предложили уже несколько вариантов новой Конституции, но «они не годятся».

Лукашенко считает, что необходимо вносить «более решительные изменения» в основной документ.

«Ещё до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявлял, что новая Конституция Белоруссии может появиться в ближайшие пять лет.