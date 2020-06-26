Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет. Об этом, как пишет БЕЛТА, он сказал в ходе поездки в Солнечногорск.
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
  • РИА Новости

«Конституция — основной закон. Мы её сделаем за два года», — заявил Лукашенко.

По его словам, ему предложили уже несколько вариантов новой Конституции, но «они не годятся».

Лукашенко считает, что необходимо вносить «более решительные изменения» в основной документ.

«Ещё до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявлял, что новая Конституция Белоруссии может появиться в ближайшие пять лет. 

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