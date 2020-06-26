В Грузии назвали «неизменной целью» страны членство в НАТО
- Reuters
«Полноценное членство в НАТО является неизменной целью страны», — цитирует РИА Новости премьера.
По его словам, Грузия продолжает углублять «все активные форматы сотрудничества, участие в миротворческих миссиях, усиление отношений в отношении Чёрного моря».
Как отметил Гахария, сотрудничество по Чёрному морю является новым компонентом в отношениях с НАТО.
«Несмотря на прекрасные результаты, полученные за последние годы, мы должны продолжить концентрированную работу во всех форматах, которые существуют. Среди них комиссия Грузии и НАТО, годовая национальная программа, существующий пакет Грузии и НАТО, портовые визиты», — добавил он.
В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс намерен углубить партнёрство с Украиной и Грузией «ещё сильнее».
Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин, тем, кто стремится включить Украину и Грузию в состав НАТО, нужно подумать о последствиях подобной политики.