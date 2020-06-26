Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.

Это, а также международная солидарность с Украиной, по мнению Порошенко, позволит «вернуть» Крым.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт. Глава российского государства отмечал, что референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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