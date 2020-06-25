Зеленский прилетел в пострадавшую Ивано-Франковскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область.

«Глава государства лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений. Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия», — сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что он проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Ранее стало известно, что ущерб от наводнений в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины предварительно оценивается в $24 млн. Почти 300 населённых пунктов подтоплены на западе Украины, погибли не менее трёх человек.