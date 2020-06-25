Россия вернёт Украине ноту протеста из-за проведения парада в Крыму

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Оригинал ноты протеста Украины в связи с парадом 24 июня в Крыму пока не поступал в Москву, однако он будет возвращён. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия вернёт Украине ноту протеста из-за проведения парада в Крыму
  • ©Правительство Республики Крым

«Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями», — сказала дипломат.

Как отметила Захарова, Россия сама будет определять, «каких героев чествовать, как отмечать» праздники.

«А что касается оригинала ноты протеста внешнеполитического ведомства Украины, то к нам пока оригинал не поступал. Он, как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращён украинской стороне сразу после получения», — отметила она.

Она посоветовала Киеву «экономить на бумаге».

Ранее Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парада Победы в Крыму.

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