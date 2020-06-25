Россия вернёт Украине ноту протеста из-за проведения парада в Крыму
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«Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями», — сказала дипломат.
Как отметила Захарова, Россия сама будет определять, «каких героев чествовать, как отмечать» праздники.
«А что касается оригинала ноты протеста внешнеполитического ведомства Украины, то к нам пока оригинал не поступал. Он, как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращён украинской стороне сразу после получения», — отметила она.
Она посоветовала Киеву «экономить на бумаге».
Ранее Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парада Победы в Крыму.