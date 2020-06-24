Число случаев COVID-19 в Белоруссии приблизилось к 60 тысячам

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Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 458, до 59 945.
Число случаев COVID-19 в Белоруссии приблизилось к 60 тысячам
  • Reuters

«Зарегистрированы 59 945 человек с положительными результатами теста на COVID-19. Всего проведено 901 904 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава Белоруссии.

В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 40 136 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Накануне сообщалось, что в Белоруссии выявили 464 новых случая инфицирования коронавирусом.

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