Медведчук: Киев создаёт барьеры для визита делегации на парад в Москву

Киев создаёт барьеры для визита делегации от «Оппозиционной платформы — За жизнь» на парад Победы в Москву, заявил председатель политсовета украинской партии Виктор Медведчук.

«Власть создаёт серьёзные барьеры для визита нашей делегации — хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях», — написал он в своём Twitter.

Медведчук добавил, что представители его партии «полны желания» посетить парад в Москве по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне, которая является «знаковым событием не только для России, но и для Украины».

Ранее в Кремле заявили, что Россия не направляла приглашение украинскому президенту Владимиру Зеленскому посетить парад Победы в Москве 24 июня.