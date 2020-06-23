Медведчук: Киев создаёт барьеры для визита делегации на парад в Москву
- РИА Новости
«Власть создаёт серьёзные барьеры для визита нашей делегации — хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях», — написал он в своём Twitter.
Медведчук добавил, что представители его партии «полны желания» посетить парад в Москве по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне, которая является «знаковым событием не только для России, но и для Украины».
Ранее в Кремле заявили, что Россия не направляла приглашение украинскому президенту Владимиру Зеленскому посетить парад Победы в Москве 24 июня.