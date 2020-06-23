МИД России: ситуация во внутриукраинском конфликте близка к тупиковой

Ситуация вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта близка к тупиковой, несмотря на усилия Москвы по налаживанию прямого диалога между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками Донбасса, отметил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Россия активно способствует налаживанию прямого диалога между сторонами — Киевом, Донецком и Луганском. Однако ситуация, к сожалению, близка к тупиковой», — приводит его слова на открытии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности пресс-служба МИД России.

Грушко отметил, что в результате конфликта на востоке Украины погибли 3,5 тыс. мирных жителей и около 30 тыс. человек были ранены, а также «сотни числятся пропавшими без вести и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами».

В связи с этим он призвал ОБСЕ эффективнее использовать свои возможности для урегулирования ситуации в Донбассе и содействовать подготовке обобщённого доклада о жертвах среди мирного населения региона с 2014 года.

«Понимаем, что Спецмониторинговая миссия находится под жёстким давлением принимающего государства и его покровителей. Но на фоне данных, публикуемых ООН, глухое молчание миссии становится необъяснимым», — подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений.