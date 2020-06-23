Зеленский назвал «засранцами» едущих перегруженными водителей фур

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Президент Украины Владимир Зеленский тайно зарегистрировался в группе дальнобойщиков в Viber, в которой они рассказывали о способах незамеченно проехать с превышающим норму грузом, и назвал таких водителей «засранцами».
Зеленский назвал «засранцами» едущих перегруженными водителей фур
  • РИА Новости

Видео с обращением Зеленского к дальнобойщикам показал телеканал «112 Украина».

Зеленский отметил, что в чате дальнобойщики обсуждают, где лучше ехать с перегрузом, чтобы не попасться правоохранителям.

«Подключился я к этой группе и посмотрел. Там дальнобойщики, водители, которые везут перегруженные машины, они друг другу говорят: «По Коблево едем, там свободно, там только полицейские», «На Умань не едем, там уже все серьёзно». Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте. Хорошо?» — сказал Зеленский.

Он отметил, что все чаты будут найдены «и будет больно».

Ранее Зеленский рассказал, как предлагал инфицировать себя коронавирусом.

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