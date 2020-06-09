Зеленский рассказал, как предлагал инфицировать себя коронавирусом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал своему штабу, чтобы его инфицировали коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам Зеленского, его пример должен был показать украинцам, что «это не чума».
Зеленский рассказал, как предлагал инфицировать себя коронавирусом
  • Reuters
  • © Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: «Давайте, я заболею, меня сразу изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Чтобы люди понимали: это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я сквозь себя пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессии», — заявил Зеленский в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что «в самом начале был момент очень страшен, когда люди считали, что мы все умрём».

По его словам, от идеи отказались, потому что это «перебор».

Зеленский добавил, что этот шаг не простила бы ему семья.

«Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — отметил Зеленский.

Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.

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