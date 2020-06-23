Захарова оценила заявление Киева о долгах России за флот в Крыму

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, заявившего, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму.
Захарова оценила заявление Киева о долгах России за флот в Крыму
  • РИА Новости

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — цитирует «Политэксперт» Захарову.

Ранее замглавы МИД Украины заявил, что Москва задолжала Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. 

По его словам, российская сторона в одностороннем порядке денонсировала соглашения о пребывании ЧФ на полуострове.

Украинский дипломат считает, что Россия должна платить около $100 млн ежегодно, но с 2014 года никаких выплат не было.

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