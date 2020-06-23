Захарова оценила заявление Киева о долгах России за флот в Крыму
- РИА Новости
«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — цитирует «Политэксперт» Захарову.
Ранее замглавы МИД Украины заявил, что Москва задолжала Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму.
По его словам, российская сторона в одностороннем порядке денонсировала соглашения о пребывании ЧФ на полуострове.
Украинский дипломат считает, что Россия должна платить около $100 млн ежегодно, но с 2014 года никаких выплат не было.