Захарова оценила заявление Киева о долгах России за флот в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, заявившего, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — цитирует «Политэксперт» Захарову.

Ранее замглавы МИД Украины заявил, что Москва задолжала Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму.

По его словам, российская сторона в одностороннем порядке денонсировала соглашения о пребывании ЧФ на полуострове.

Украинский дипломат считает, что Россия должна платить около $100 млн ежегодно, но с 2014 года никаких выплат не было.