Цепкало прокомментировал отношения Белоруссии с Россией и Западом

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Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало прокомментировал отношения Минска с Россией и Западом.
Цепкало прокомментировал отношения Белоруссии с Россией и Западом
  • © Предоставлено штабом Валерия Цепкало

Отвечая на вопрос о наличии геополитического выбора, он сказал: «Нет. Я считаю, мы должны использовать все возможности, которые существуют в мире, у нас со всеми странами должны быть прекрасные отношения».

В беседе с РИА Новости Цепкало отметил, что с какими-то странами, как с Россией, отношения более тесные и дружественные, что предопределено географией и судьбой, но развивать связи нужно со всеми странами.

По словам Цепкало, Белоруссии нужно сохранить многовекторность внешней политики, но с упором на отношения с Россией и ЕС.

Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются при наличии не менее 100 тыс. подписей. Выборы должны состояться 9 августа.

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