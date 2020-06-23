На Украине за сутки выявлено 833 случая коронавируса

Короткая ссылка
На Украине за сутки зафиксировали 833 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине за сутки выявлено 833 случая коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 38 074.

Также телеканал отмечает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 1035.

Всего в стране от коронавируса вылечились 16 956 пациентов.

Ранее сообщалось, что на Украине проведут проверки заведений общественного питания и транспорта на соблюдение эпидемиологических требований в период карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить