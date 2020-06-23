На Украине за сутки выявлено 833 случая коронавируса

На Украине за сутки зафиксировали 833 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 38 074.

Также телеканал отмечает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 1035.

Всего в стране от коронавируса вылечились 16 956 пациентов.

Ранее сообщалось, что на Украине проведут проверки заведений общественного питания и транспорта на соблюдение эпидемиологических требований в период карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.