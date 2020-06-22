В Совфеде прокомментировали радужный флаг над монументом «Родина-мать» в Киеве
- Reuters
Об этом сообщает ФАН.
В эфире медиацентра «Патриот» Алтабаева заявила, что случившееся вызывает боль у всех здравомыслящих людей.
«У севастопольцев — тем более», — отметила она.
По её словам, новое поколение на Украине не знает, что в действительности происходило с их родиной.
«Это очень серьёзная проблема, и только те, кто пережил страшные события, — те понимают, насколько это угрожает будущему», — сказала Алтабаева.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT намерение Госдепа США выделить до $150 тыс. на проекты, посвящённые истории современной Украины.