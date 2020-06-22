В Совфеде прокомментировали радужный флаг над монументом «Родина-мать» в Киеве

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Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала радужный флаг над монументом «Родина-мать» в Киеве.
В Совфеде прокомментировали радужный флаг над монументом «Родина-мать» в Киеве
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН.

В эфире медиацентра «Патриот» Алтабаева заявила, что случившееся вызывает боль у всех здравомыслящих людей.

«У севастопольцев — тем более», — отметила она.

По её словам, новое поколение на Украине не знает, что в действительности происходило с их родиной.

«Это очень серьёзная проблема, и только те, кто пережил страшные события, — те понимают, насколько это угрожает будущему», — сказала Алтабаева.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT намерение Госдепа США выделить до $150 тыс. на проекты, посвящённые истории современной Украины.

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