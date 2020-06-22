Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»
- Reuters
«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях. Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях», — приводит его слова пресс-служба.
Президент Белоруссии также призвал не поддаваться «на уловки трёх-четырёх каких-то шарлатанов».
«Они будут использовать всё... Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя», — подчеркнул Лукашенко.
Он также посоветовал гражданам «не переживать и не напрягаться».
«Мы в своей стране разберёмся как следует... Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали», — заключил он.
Ранее Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики.