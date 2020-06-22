Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, призвал белорусов не поддаваться на уловки политических шарлатанов.

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях. Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях», — приводит его слова пресс-служба.

Президент Белоруссии также призвал не поддаваться «на уловки трёх-четырёх каких-то шарлатанов».

«Они будут использовать всё... Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя», — подчеркнул Лукашенко.

Он также посоветовал гражданам «не переживать и не напрягаться».

«Мы в своей стране разберёмся как следует... Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали», — заключил он.

Ранее Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики.