Лукашенко призвал белорусов не расслабляться

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики.
Лукашенко призвал белорусов не расслабляться
  • РИА Новости

«Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг ещё столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусы «никому не должны позволить в очередной раз вернуть... под плётку и одеть в лапти».

Ранее Лукашенко заявил, что «пацаны», которых используют некоторые политические силы, «не помнят Беларусь, из которой... выходили... в лаптях и без штанов в середине 90-х».

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