Лукашенко призвал белорусов не расслабляться
- РИА Новости
«Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг ещё столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что белорусы «никому не должны позволить в очередной раз вернуть... под плётку и одеть в лапти».
Ранее Лукашенко заявил, что «пацаны», которых используют некоторые политические силы, «не помнят Беларусь, из которой... выходили... в лаптях и без штанов в середине 90-х».