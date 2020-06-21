Более 150 человек умерли в Азербайджане из-за коронавируса

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Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Азербайджане достигло 154.
Более 150 человек умерли в Азербайджане из-за коронавируса
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине.

Уточняется, что за сутки в стране выявили ещё 491 случай заражения коронавирусом.

«На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 12 729 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6799 человек вылечились, 154 скончались, 5776 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в заявлении.

По данным оперштаба, с момента начала пандемии в стране проведены 422 049 тестов на коронавирус.

Ранее власти Азербайджана приняли решение продлить до 1 августа карантинный режим, введённый из-за пандемии коронавируса.

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