Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте

Короткая ссылка
В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице. Ведётся розыск подозреваемого.
Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте
  • @zhytomyr.police
  • Facebook

Как сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины, конфликт произошёл между двумя мужчинами в кафе в городе Иршанске. 

«Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанёс ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом ещё восьмерых человек, которые пытались его успокоить», — указано в сообщении.

Нападавший скрылся с места инцидента на автомобиле. Пострадавших госпитализировали, один из них впоследствии скончался от полученных ранений.

Ведётся розыск подозреваемого. Открыто уголовное производство.

В мае в Киеве при стрельбе возле храма пострадал мужчина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить