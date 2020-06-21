Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте
- @zhytomyr.police
Как сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины, конфликт произошёл между двумя мужчинами в кафе в городе Иршанске.
«Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанёс ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом ещё восьмерых человек, которые пытались его успокоить», — указано в сообщении.
Нападавший скрылся с места инцидента на автомобиле. Пострадавших госпитализировали, один из них впоследствии скончался от полученных ранений.
Ведётся розыск подозреваемого. Открыто уголовное производство.
В мае в Киеве при стрельбе возле храма пострадал мужчина.