Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте

В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице. Ведётся розыск подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины, конфликт произошёл между двумя мужчинами в кафе в городе Иршанске.

«Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанёс ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом ещё восьмерых человек, которые пытались его успокоить», — указано в сообщении.

Нападавший скрылся с места инцидента на автомобиле. Пострадавших госпитализировали, один из них впоследствии скончался от полученных ранений.

Ведётся розыск подозреваемого. Открыто уголовное производство.

В мае в Киеве при стрельбе возле храма пострадал мужчина.