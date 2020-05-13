В Киеве при стрельбе возле храма пострадал мужчина

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В Киеве на стоянке возле храма на Подоле произошла стрельба, ранен мужчина. Полиция возбудила уголовное дело.
В Киеве при стрельбе возле храма пострадал мужчина
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Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины. 

«По спецлинии «102» от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина», — заявили в полиции.

Пострадавшего госпитализировали, на месте работают полицейские.

В сообщении говорится, что возбуждено дело по статьям «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство».

В январе в Киевской области участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину.

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