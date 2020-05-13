В Киеве при стрельбе возле храма пострадал мужчина
- ©npu.gov.ua
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.
«По спецлинии «102» от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина», — заявили в полиции.
Пострадавшего госпитализировали, на месте работают полицейские.
В сообщении говорится, что возбуждено дело по статьям «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство».
В январе в Киевской области участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину.