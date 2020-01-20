Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину

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В Киевской области в ходе конфликта двух участников боевых действий в Донбассе произошла перестрелка, в результате чего один из ссорящихся был убит.
Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину
  • ©kv.npu.gov.ua

Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции Украины.

«В этот день они употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в своё время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади», — указывается в заявлении.

По факту преступления было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. 

Охотничье ружье без документов, а также тело погибшего были отправлены на экспертизу.

В октябре 2019 года в центре Киева двое мужчин, один из которых был участником боевых действий в Донбассе, погибли из-за взрыва гранаты, с которой они игрались на ступеньках бара «Пророк».

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