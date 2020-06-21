Под Львовом нашли тайник украинских националистов 70-летней давности

Короткая ссылка
Во Львовской области Украины искатели обнаружили тайник 70-летней давности с документами украинских националистов, сообщает ТСН.
Под Львовом нашли тайник украинских националистов 70-летней давности
  • РИА Новости

Отмечается, что в городе Мостиске в лесу обнаружили два молочных бидона, в которых были спрятаны книги, журналы и документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»* (ОУН-УПА). Они датированы 1940—1950 годами.

В тайнике также обнаружили военный билет сотрудника НКВД, который якобы пытался вступить в ряды украинских националистов.

Документы передали в местный краеведческий музей. Находку должны отправить на реставрацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение к лидеру экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в стране неоднозначное.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить