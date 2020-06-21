Под Львовом нашли тайник украинских националистов 70-летней давности

Во Львовской области Украины искатели обнаружили тайник 70-летней давности с документами украинских националистов, сообщает ТСН.

Отмечается, что в городе Мостиске в лесу обнаружили два молочных бидона, в которых были спрятаны книги, журналы и документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»* (ОУН-УПА). Они датированы 1940—1950 годами.

В тайнике также обнаружили военный билет сотрудника НКВД, который якобы пытался вступить в ряды украинских националистов.

Документы передали в местный краеведческий музей. Находку должны отправить на реставрацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение к лидеру экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в стране неоднозначное.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).