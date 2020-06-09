Зеленский рассказал об отношении к Бандере

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение к лидеру экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в стране неоднозначное.
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
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«Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, — её сыновья, действительно являются её героями. У нас от героя до врага — один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке Украины). Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», — заявил Зеленский в интервью «Украинской правде».

Так он ответил на вопрос, считает ли Бандеру героем.

Также Зеленский сообщил, что из украинских политических деятелей с большим уважением относится к первому президенту Украины Леониду Кравчуку. Кроме того, Зеленскому нравится «дипломатия, переговоры и хитрость» гетмана Богдана Хмельницкого.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом. Также сообщалось, что глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила идею мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива поставить памятник Степану Бандере рядом с российской границей.

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