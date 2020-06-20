Вывозной рейс из Нур-Султана в Москву запланирован на 25 июня

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Российское посольство в Казахстане прорабатывает организацию специального рейса Нур-Султан — Москва, который запланирован на 25 июня.
Вывозной рейс из Нур-Султана в Москву запланирован на 25 июня
  • РИА Новости

«Посольством России в Казахстане и посольством Казахстана в России совместно с авиакомпанией «Скат» на 25 июня с. г. прорабатывается организация специального коммерческого рейса по маршруту Нур-Султан — Москва», — говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

Отмечается, что желающих вылететь в Москву просят направить свои данные на указанную электронную почту.

Ранее стало известно, что в нескольких городах Казахстана, включая столицу, в выходные будут действовать усиленные карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом.

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