Лукашенко заявил Лаврову, что у Минска «не искрит» в связях с Москвой
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
Лукашенко рассказал Лаврову, что у него состоялся разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
«У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Лавров отметил, что «искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперёд».
Он отметил, что проблемы в отношениях двух стран «не катастрофические».
Ранее сообщалось, что Путин провёл разговор с Лукашенко.