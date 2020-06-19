Лукашенко заявил Лаврову, что у Минска «не искрит» в связях с Москвой

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске заявил, что в белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы.
Лукашенко заявил Лаврову, что у Минска «не искрит» в связях с Москвой
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Лукашенко рассказал Лаврову, что у него состоялся разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Лавров отметил, что «искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперёд».

Он отметил, что проблемы в отношениях двух стран «не катастрофические».

Ранее сообщалось, что Путин провёл разговор с Лукашенко.

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