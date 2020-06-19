Президент Азербайджана рассказал о скором начале поставок газа в страны ЕС

Короткая ссылка
Азербайджан в ближайшее время начнёт поставки газа в страны Евросоюза. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана рассказал о скором начале поставок газа в страны ЕС
  • Reuters
  • © Fred Dufour

«Около 15 лет Азербайджан является надёжным поставщиком нефти на европейские рынки. В ближайшее время мы начнём поставлять в страны — члены Европейского союза природный газ», — приводит ТАСС его слова на саммите ЕС и «Восточного партнёрства», который прошёл в режиме видеоконференции.

Алиев уточнил, что Азербайджан инициировал и финансировал строительство Южного газового коридора (ЮГК), который соединит страну с рынками ЕС.

«Южный газовый коридор — проект энергетического сотрудничества, энергобезопасности и диверсификации», — отметил президент.

В 2018 году заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал открытие газопровода «Южный газовый коридор» в Азербайджане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить