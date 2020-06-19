Президент Азербайджана рассказал о скором начале поставок газа в страны ЕС

Азербайджан в ближайшее время начнёт поставки газа в страны Евросоюза. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев.

«Около 15 лет Азербайджан является надёжным поставщиком нефти на европейские рынки. В ближайшее время мы начнём поставлять в страны — члены Европейского союза природный газ», — приводит ТАСС его слова на саммите ЕС и «Восточного партнёрства», который прошёл в режиме видеоконференции.

Алиев уточнил, что Азербайджан инициировал и финансировал строительство Южного газового коридора (ЮГК), который соединит страну с рынками ЕС.

«Южный газовый коридор — проект энергетического сотрудничества, энергобезопасности и диверсификации», — отметил президент.

В 2018 году заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал открытие газопровода «Южный газовый коридор» в Азербайджане.