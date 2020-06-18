Депутаты Рады призвали отправить в отставку правительство Украины

Депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали отправить в отставку правительство премьера Дениса Шмыгаля, провести досрочные парламентские выборы и сменить государственный курс.

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Сегодня Верховная рада Украины... отказалась поддержать программу кабинета министров Шмыгаля. Трюк с документом-пустышкой, который должен был прикрыть истинные намерения власти, закреплённые в меморандуме МВФ, не прошёл», — говорится в заявлении.

По мнению фракции, отказавшись поддерживать правительственную программу, парламент выразил недоверие как кабмину, так и антинародной политике, которую реализует власть «под диктовку внешних кредиторов».

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует отставки правительства Шмыгаля, проведения досрочных перевыборов и смены государственного курса», — указывается в сообщении.

Ранее депутаты Верховной рады Украины отказались поддержать программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.