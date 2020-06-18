Депутаты Рады призвали отправить в отставку правительство Украины
- Reuters
Об этом говорится на сайте политсилы.
«Сегодня Верховная рада Украины... отказалась поддержать программу кабинета министров Шмыгаля. Трюк с документом-пустышкой, который должен был прикрыть истинные намерения власти, закреплённые в меморандуме МВФ, не прошёл», — говорится в заявлении.
По мнению фракции, отказавшись поддерживать правительственную программу, парламент выразил недоверие как кабмину, так и антинародной политике, которую реализует власть «под диктовку внешних кредиторов».
«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует отставки правительства Шмыгаля, проведения досрочных перевыборов и смены государственного курса», — указывается в сообщении.
Ранее депутаты Верховной рады Украины отказались поддержать программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.