Рада отказалась поддержать программу деятельности кабмина Украины

Депутаты Верховной рады Украины отказались поддержать программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил телеканал «112 Украина».

По его данным, за программу проголосовали 207 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Программа насчитывает 85 страниц. В том числе она предусматривает евроинтеграцию Украины, политику в отношении «оккупированных территорий», поддержку экономики и создание условий для развития бизнеса.

Кроме того, в ней предусмотрена ежегодная индексация пенсий и упрощение предоставления пособий по безработице.

Отмечается, что в начале июня Рада отправила на доработку предыдущую версию программы правительства Шмыгаля. Первая версия документа насчитывала десять страниц.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получить €1 млрд от Всемирного банка в течение месяца.