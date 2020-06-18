Рада отказалась поддержать программу деятельности кабмина Украины

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Депутаты Верховной рады Украины отказались поддержать программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.
Рада отказалась поддержать программу деятельности кабмина Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщил телеканал «112 Украина».

По его данным, за программу проголосовали 207 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Программа насчитывает 85 страниц. В том числе она предусматривает евроинтеграцию Украины, политику в отношении «оккупированных территорий», поддержку экономики и создание условий для развития бизнеса.

Кроме того, в ней предусмотрена ежегодная индексация пенсий и упрощение предоставления пособий по безработице.

Отмечается, что в начале июня Рада отправила на доработку предыдущую версию программы правительства Шмыгаля. Первая версия документа насчитывала десять страниц.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получить €1 млрд от Всемирного банка в течение месяца.

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