Рада отказалась поддержать программу деятельности кабмина Украины
- РИА Новости
Об этом сообщил телеканал «112 Украина».
По его данным, за программу проголосовали 207 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Программа насчитывает 85 страниц. В том числе она предусматривает евроинтеграцию Украины, политику в отношении «оккупированных территорий», поддержку экономики и создание условий для развития бизнеса.
Кроме того, в ней предусмотрена ежегодная индексация пенсий и упрощение предоставления пособий по безработице.
Отмечается, что в начале июня Рада отправила на доработку предыдущую версию программы правительства Шмыгаля. Первая версия документа насчитывала десять страниц.
Ранее Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получить €1 млрд от Всемирного банка в течение месяца.