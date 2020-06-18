В Киеве рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 жены Зеленского
- РИА Новости
Как отмечается, она продолжает лечение в стационаре киевской больницы, проходит антибактериальную терапию.
«Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность — ноль. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное», — говорится в сообщении в Facebook.
По данным пресс-службы, Зеленский и их дети здоровы, они будут сдавать очередные ПЦР-тесты в пятницу, 19 июня.
16 июня стало известно, что Елена Зеленская госпитализирована с двусторонней пневмонией, которую спровоцировала коронавирусная инфекция COVID-19.