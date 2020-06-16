Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
- @olenazelenska_official
Об этом говорится на странице пресс-службы украинского лидера в Facebook.
«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
Уточняется, что она находится в стабильном состоянии.
«Пока диагноз Елены Зеленской — COVID-19. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести... В дотации кислорода не нуждается», — добавляется в сообщении.
Ранее у супруги Зеленского обнаружили коронавирус, её поместили на амбулаторное лечение. Сам глава Украины в связи с этим перешёл на особый режим работы.