Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, была доставлена в киевскую больницу с двусторонней пневмонией, которую спровоцировала коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом говорится на странице пресс-службы украинского лидера в Facebook.

«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.

Уточняется, что она находится в стабильном состоянии.

«Пока диагноз Елены Зеленской — COVID-19. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести... В дотации кислорода не нуждается», — добавляется в сообщении.

Ранее у супруги Зеленского обнаружили коронавирус, её поместили на амбулаторное лечение. Сам глава Украины в связи с этим перешёл на особый режим работы.