Пашинян рассказал о нарушениях масочного режима в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители Армении продолжают массово нарушать масочный режим, увеличивается число инфицированных коронавирусом.

«665 новых случаев заболевания. Массовые нарушения режима ношения масок. Почему наши сограждане с таким пренебрежением относятся к своему здоровью и здоровью окружающих? Что мы делаем неправильно?» — написал Пашинян в Facebook.

Он задался вопросом, неужели власти должны принуждать население к ношению масок.

«Неужто созданное в диалоге с народом правительство должно говорить с гражданином на языке принуждения, чтобы способствовать его готовности сохранить своё драгоценное здоровье?» — отметил Пашинян.

Ранее сообщалось, что правительство Армении приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране ещё на месяц, до 13 июля.