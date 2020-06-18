Пашинян рассказал о нарушениях масочного режима в Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители Армении продолжают массово нарушать масочный режим, увеличивается число инфицированных коронавирусом.
Пашинян рассказал о нарушениях масочного режима в Армении
  • Reuters

«665 новых случаев заболевания. Массовые нарушения режима ношения масок. Почему наши сограждане с таким пренебрежением относятся к своему здоровью и здоровью окружающих? Что мы делаем неправильно?» — написал Пашинян в Facebook.

Он задался вопросом, неужели власти должны принуждать население к ношению масок.

«Неужто созданное в диалоге с народом правительство должно говорить с гражданином на языке принуждения, чтобы способствовать его готовности сохранить своё драгоценное здоровье?» — отметил Пашинян.

Ранее сообщалось, что правительство Армении приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране ещё на месяц, до 13 июля

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