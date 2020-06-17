Захарова: Россия никогда не обсуждала свою границу с Финляндией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о якобы готовности СССР вести переговоры о передаче Финляндии части территории. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит. Тематика пересмотра линии границы по итогам Второй мировой войны в диалоге с финскими партнёрами никогда не обсуждалась», — говорится в заявлении.

Как отметила дипломат, нынешняя граница между двумя государствами закреплена международно-правовыми актами, что является общей позицией российской и финской сторон.

«Отсутствие разногласий подкрепляется тем фактом, что в 2017 году в Иматре (Финляндия) подписан Протокол между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики об описании прохождения российско-финляндской государственной границы», — добавила она.

Ранее, как сообщалось, бывший дипломат Юкка Сеппинен заявил, что СССР при Горбачёве был готов начать переговоры о передаче Карелии.

По его заявлению, Финляндия могла получить Карелию, но президент Мауно Койвисто не воспользовался этой возможностью.

Позднее в «Горбачёв-Фонде» назвали такие заявления выдумкой и ложью. Сам Горбачёв также опроверг такие заявления.