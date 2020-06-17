«Горбачёв-Фонд» назвал ложью заявления о готовности СССР отдать Карелию

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Заявления о готовности СССР при Михаиле Горбачёве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель пресс-службы «Горбачёв-Фонда» Павел Палажченко.
«Горбачёв-Фонд» назвал ложью заявления о готовности СССР отдать Карелию
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

«Всё это выдумка, ложь. Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей», — цитирует РИА Новости Палажченко.

По его словам, «автор этой фальшивки» имеет какие-то «претензии к бывшему президенту Мауно Койвисто» и «пытается вот таким образом то ли его как-то скомпрометировать, то ли к себе вызвать интерес».

Как уточняет агентство, экс-дипломат Юкка Сеппинен, бывший эксперт МИД Финляндии, заявил, что СССР при Горбачёве был готов начать переговоры о передаче Карелии.

По его заявлению, Финляндия могла получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, но президент Мауно Койвисто не воспользовался этой возможностью.

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