Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО

Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что бы в НАТО ни говорили по поводу этого решения, политическая подоплёка очевидна», — сказала Захарова журналистам.

По её словам, в условиях, когда Киев «открыто саботирует выполнение минских договорённостей» это решение нельзя оценить иначе, кроме как «целенаправленное поощрение деструктивного курса украинских властей».

Как отметила дипломат, «выписывая новые бонусы», страны альянса «на деле демонстрируют свою незаинтересованность в урегулировании внутриукраинского конфликта».

«Иначе будет трудно продолжать пугать обывателей надуманной российской угрозой и осуществлять военную накачку восточного фланга альянса», — подчеркнула Захарова.

Ранее в Кремле заявили, что не считают, что предоставление Киеву статуса партнёра НАТО способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.